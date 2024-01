Strahlende Kinderaugen dank Wunschbaum-Aktion

Das Hotel Kitzhof Mountain Design Resort in Kitzbühel stellte auch in diesem Jahr wieder beim offiziellen Winteropening vor wenigen Wochen einen sogenannten Wunschbaum im Hotel auf. Kleine, erschwingliche Wünsche – geschrieben auf selbst gebastelten Wunschzetteln – von mehr als 50 Mädchen und Buben aus dem SOS-Kinderdorf in Seekirchen in Salzburg zierten den Baum. Darunter befanden sich etwa Schminksets oder Stofftiere. Viele Gäste sowie auch die Eigentümerfamilie des Kitzhof samt den Mitarbeitern konnten die Wünsche vom Baum nehmen und diese an Ort und Stelle bezahlen.