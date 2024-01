Darts: Teenie-Sensation sorgt weiter für Staunen

Die Fans singen in Anlehnung an sein Alter: „You‘ve got school in the morning“ - hat er nicht, er hat die Pflichtschule beendet, ordnet alles dem Dart unter. Wie schon fast sein ganzes Leben, sein Tagesablauf: „Ich stehe auf, spiele Xbox und gehe ans Dartboard. Das Haus verlasse ich nicht.“ Muss er heute, im Halbfinale wartet Ex-Weltmeister Rob Cross.