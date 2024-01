„Mick wäre bei Red Bull gut aufgehoben gewesen“

Langstrecken-WM

Mick Schumacher fuhr 2021 und 2022 für das unterlegene Haas-Team in der Formel 1. 2023 verlor er sein Cockpit an Landsmann Nico Hülkenberg und arbeitete als Ersatzfahrer für Mercedes. Diese Rolle wird er behalten, 2024 wird er zudem für Alpine in der Langstrecken-WM starten.