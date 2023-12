Silvester: Für Waldtiere kann Stress tödlich sein

Das Getöse trifft sie in einer Zeit, in der sie ohnehin ums Überleben kämpfen. Dafür fahren die meisten den Stoffwechsel auf ein Minimum herunter, benötigen für den Alltag ihre Kraftreserven. Für die Flucht müssen sie auf einmal alles aufbieten und verbrauchen. Viele flüchten in Panik auch völlig kopflos, verletzen sich, bleiben in Zäunen hängen oder stürzen tödlich ab.