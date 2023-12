Kloster schließt: „Wir bleiben Benediktinerinnen“

1942 wurden die Schwestern von den Nazis vertrieben und fanden Zuflucht in anderen Klöstern. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten 80 von ihnen wieder nach Bertholdstein zurück. 2008 trat die Gemeinschaft in die Föderation der Benediktinerinnen von der heiligen Lioba über und siedelte in das neue Gebäude in St. Johann bei Herberstein.