Mädchen prallte beim Skifahren gegen einen Baum

Mit schweren Verletzungen musste Donnerstag in Tirol eine 13-jährige Skifahrerin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Das Mädchen war im Skigebiet von Berwang im Außerfern offenbar in voller Fahrt in einen Baum gekracht. Weitere Erhebungen zu dem Unfall laufen.