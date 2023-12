Gaisberg ist zu Silvester nur mit Bus befahrbar

Der Gaisbergbus, die Linie 151, fährt mit einem Sonderfahrplan die ganze Silvesternacht auf den Berg und zurück in die Stadt. Die Abfahrtszeiten sind auf der Webseite und in der App des Salzburger Verkehrsverbunds zu finden. Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich hofft, dass jeder so „stressfrei ohne Parkplatzsuche vom Gipfel aus das Feuerwerk der Stadt Salzburg bewundern“ kann.