Franzose soll seine Frau und Kinder getötet haben

Die Leichen der 35-jährigen Frau und der Kinder im Alter von neun Monaten sowie vier, sieben und zehn Jahren waren am Montag in ihrer Wohnung in Meaux nahe Paris entdeckt worden. „Die Wohnung zeigte keine Anzeichen für einen Einbruch und der Vater war nicht anwesend“, führte Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier weiter aus. Die Beamtinnen und Beamten hätten einen Hinweis besorgter Verwandter erhalten. Nachbarinnen und Nachbarinnen berichteten schließlich von Schreien im Erdgeschoss in der Nacht auf den 25. Dezember.