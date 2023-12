Auf den Spuren von Bischof László am Martinsweg

„Im Gedenken an Bischof Stefan László wollen wir in Etappen seinen „Lebensweg“ gehen“, erklärt Franz Renghofer. „Vom Martinsdom in Bratislava, wo er getauft wurde, über Trausdorf, seinen Heimatort, bis zum Martinsdom in Eisenstadt, wo er in der Krypta des Domes beigesetzt wurde.“ Mit dabei sind Mitglieder des Vereins, Freunde und Interessierte. Etwa 50 bis 60 Menschen machen sich dabei immer auf den Weg. Pilgern wird aber immer beliebter.