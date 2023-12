Regierung verrechnet Demonstranten Polizeieinsatz

Am Mittwoch hatten Tausende Menschen an einer Demonstration gegen die Sparmaßnahmen des ultraliberalen Rechtspopulisten Javier Milei teilgenommen (siehe Video oben). Zudem gedachten sie der tödlichen Proteste im Jahr 2001, die auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes gefolgt waren. Der im November gewählte Milei hatte dem hoch verschuldeten Land eine „Schocktherapie“ in Aussicht gestellt. Die Inflation in Argentinien ist auf mehr als 160 Prozent gestiegen, vier von zehn Menschen leben in Armut.