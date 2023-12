Familienmitgliedern dieses Jahr Freude schenken

Frizzey Light Helptour – Hilfe für Erdbebenopfer

Der Oberländer Frizzey Greif setzt sich seit vielen Jahren schon in den 77 Distrikts von Nepal für die Ärmsten der Armen ein. Anfang September veranstaltete er schon zum achten Mal die Benefiz-Veranstaltung in Ladis (die „Krone“ berichtete). Das Geld geht seit 2015 1:1 an die Erdbebenopfer von Nepal. Nach dem letzten Beben am 4. November 2023 mit einer Stärke von 6,4 leiden wieder besonders viele Menschen ohne Dach über dem Kopf an Hunger, Krankheit und Kälte.