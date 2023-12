Promi-Wirt tritt aus Frust in den Silvester-Streik

Silvesterpfad, Bergsilvester oder Silvester-Spektakel - Veranstaltungen, die dafür sorgen, dass in Wien, Innsbruck oder Graz am 31. Dezember Zigtausende Menschen in die jeweiligen Innenstädte pilgern, um den Jahreswechsel zu feiern. Nur in Linz tut sich nichts, was einem Szene-Wirt sauer aufstößt.