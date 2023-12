Ab 18.30 Uhr LIVE: Werder Bremen empfängt Leipzig

„Müssen nochmal alle Kräfte bündeln“

Leipzig reist mit Selbstvertrauen im Gepäck nach Bremen. Mit einem 3:1-Erfolg am Samstag gegen Hoffenheim kletterte die Truppe von Trainer Marco Rose auf Tabellenplatz drei und verkürzte so den Abstand auf Bayern und Leverkusen. Im letzten Spiel vor der Winterpause soll der nächste „Dreier“ eingefahren werden. „Bremen ist immer ein unangenehmer Gegner - vor allem im Weserstadion. Guter Trainer, gute Spieler, gute Fans. Wir müssen nochmal alle Kräfte bündeln, das ist wichtig. Wir haben jetzt vier Pflichtspiele in Folge gewonnen, sind gut drauf und wollen noch einen draufsetzen“, so Rose.