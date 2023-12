Al Ahly und Urawa im Klub-WM-Semifinale

Al Ahly und die Urawa Red Diamonds sind am Freitag ins Semifinale der Klub-WM in Jeddah (Saudi-Arabien) eingezogen. Die von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller gecoachten Ägypter setzten sich gegen die Lokalmatadore von Al Ittihad mit 3:1 durch und treffen nun am Montag auf Copa-Libertadores-Champion Fluminense. Die Japaner bezwangen den mexikanischen Klub Leon mit 1:0, als Belohnung wartet am Dienstag ein Duell mit Champions-League-Sieger Manchester City.