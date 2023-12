Das war Schmids Abrechnung mit dem „System Kurz“

Zwei Russen und ein Banker als neue Zeugen?

Um die Unglaubwürdigkeit Schmids darzulegen, beantragt die Verteidigung, einen Banker aus London und jene beiden Russen, die mit Schmid im Sommer ein Bewerbungsgespräch in Amsterdam über einen Job in Georgien geführt haben sollen, als Zeugen zu laden. Ihnen hätte der „Kronzeuge“ gesagt, dass die WKStA ihn unter Druck setze. Was er in der Befragung stets verneinte. Der Richter will darüber am Montag entscheiden.