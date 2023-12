Nach Einbruchsserie: Jugendbande geschnappt

Einbruchsvideo auf Handy gefunden

Auf einem sichergestellten Mobiltelefon fanden die Ermittler dann ein Video, das die vier bei einem Einbruch am Tag vor dem 17. November in ein Fahrradgeschäft ebenfalls in der Leopoldstadt zeigt. Die Beute stellten die Beamten sicher. Ein gestohlenes Fahrrad, das da noch fehlte, konnte in der Wohnung eines Bekannten gefunden werden.