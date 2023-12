Österreichs Klubs verlieren CL-Fixplatz endgültig

Die laufende Saison droht mit aktuell 3,8 Punkten die schwächste seit acht Jahren zu werden, 2015/16 waren am Ende eben so viele Zähler am rot-weiß-roten Konto. Mit 31,6 Punkten in den jüngsten fünf Saisonen ist die heimische Liga nach den mageren Europacup-Vorstellungen im Herbst vom zehnten auf den 13. Platz zurückgefallen, überholt von der Türkei, der Schweiz und den Tschechen. Letztere sammelten in der laufenden Saison schon zwölf Punkte und haben noch drei Teams im Rennen.