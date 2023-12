Sporting Lissabon gegen Sturm Graz ab 21 Uhr LIVE

„Auch wenn uns nicht viele Leute morgen etwas zutrauen, das motiviert uns umso mehr“, bekundete Christian Ilzer am Mittwoch vor dem Abflug. „Wir spielen gegen die aktuelle Nummer eins in Lissabon, eine absolute Spitzenmannschaft. Es ist klar, dass unser bestes Gesicht notwendig ist.“ Das soll sich laut dem Sturm-Trainer in der richtigen Balance zwischen kompakter Defensive und mutigem Spiel nach vorne zeigen. Die zuletzt kränklichen Akteure sind zurück, in der Innenverteidigung ist die Personallage angespannt. Abwehrchef Gregory Wüthrich fehlt wegen eines Knieödems, David Affengruber plagen muskuläre Probleme, Dimitri Lavalée könnte trotz eines Bänderrisses im Sprunggelenk spielen.