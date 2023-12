Peter Michorl vor Abgang zur Wiener Austria

Heimkehr nach Wien?

Bei der Weihnachtsfeier der Bundesliga tauchte das heiße Gerücht auf, dass sich die Wiener Austria sehr um Michorl und auch um dessen Klubkollegen Thomas Goiginger bemühe. Auch wenn die finanzielle Situation der Veilchen angespannt ist, soll Geld bereitliegen. Und für den LASK wäre es die letzte Möglichkeit, für Michorl eine Ablöse zu erzielen, da dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. In der aktuellen Saison kam Michorl elfmal zum Einsatz, spulte dabei nur 398 Minuten ab. Seit seiner Rückkehr in den Kader am 8. Oktober wechselte ihn Trainer Thomas Sageder in sieben Ligaspielen ein.