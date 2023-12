Gazibegovic: „Geil, dass wir noch Spiele haben!“

Stefan Hierländer (Sturm-Kapitän): „Es sind sehr gemischte Gefühle. Wenn man 0:3 verliert, tut es schon weh. Aber dann erfährt man, was in Polen passiert ist. Es gibt doch etwas, um sich zu freuen. Ein frühzeitiges Christkind. Es war schwierig, alles mitzubekommen. Man bekommt das 0:3, in Polen passiert auch etwas. Es war ein Wellenbad der Gefühle. Aber es ist für den österreichischen Fußball gut, dass eine Mannschaft überwintert. Wir waren glücklich heute. Aber man bekommt immer, was man verdient.“