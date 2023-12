Snowboard: Podestplätze für Ulbing und Karl

Vize-Weltmeisterin Daniela Ulbing und Benjamin Karl haben am Donnerstag beim Weltcup-Auftakt der Alpin-Snowboarder in Carezza Podestplätze geschafft. Die Kärntnerin unterlag erst im Finale des Parallel-Riesentorlaufs nach einem Fehler im oberen Teil der Deutschen Ramona Hofmeister und wurde Zweite. Olympiasieger Karl fuhr in Italien auf Platz drei.