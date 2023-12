Weltmeisterin tritt völlig überraschend zurück

Sie habe „wunderbare Orte gesehen, unvergessliche Erfahrungen gemacht, neue Menschen und Kulturen kennengelernt“, so Ochner. „Aber was ich am meisten in meinem Herzen tragen werde, sind die Emotionen und die Erinnerungen, die mir das Snowboarden gegeben hat, sowie die pure Freude, die sich in den Augen der Menschen widerspiegelt, die mich angefeuert haben.“ Erst im Februar hatte sie sich gemeinsam mit Aaron March zur Weltmeisterin im Team-Event gekrönt - der größte Triumph ihrer Karriere.