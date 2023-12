EM-Quartier fix! ÖFB-Team zieht ins Schlosshotel

So sieht die EM-Vorbereitung aus

Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt für die Österreicher am 29. Mai in Windischgarsten. Am 3. Juni übersiedelt der ÖFB-Tross nach Wien, wo tags darauf ein Testspiel - wohl gegen Serbien - steigt. Danach bleibt man in der Bundeshauptstadt, ehe am 7. Juni die Anreise zu einem Auswärts-Länderspiel - als Kandidat gilt die Schweiz - erfolgt. Nach dieser Partie am 8. Juni werden die ÖFB-Kicker wohl noch den einen oder anderen Tag frei bekommen, danach steht der Trip nach Berlin auf dem Programm.