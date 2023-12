Sturm-Fans fiebern schon dem „Finale“ entgegen!

2000 Anhänger (siehe Bildergalerie oben), so viele wie noch nie in der diesjährigen Gruppenphase der Ilzer-Mannschaft in der Europa League, machten sich auf den Weg nach Lissabon. Und entflohen damit auch dem Winter in der steirischen Heimat. Denn in der Hauptstadt hat es zurzeit frühlingshafte Temperaturen, bei 14 Grad genossen die schwarzen Knofel die Sightseeing-Tour durch die Metropole am Atlantik. Je näher das Match rückt, desto mehr Fans sind mittlerweile in der City unterwegs. Um 17 Uhr marschieren die Anhänger dann Richtung Stadio Jose Alvalade, wo Sturm heute Abend die große Sensation gegen den Favoriten schaffen will.