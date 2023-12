Red Bull Salzburg war hinten hui und vorne pfui

Hinten top, vorne Flop

Nie erzielte Salzburg in der Gruppenphase weniger Treffer (vier). Nur einer davon wurde von einem Stürmer beigesteuert – Simic traf in Lissabon per Elfer. Viel zu wenig, dem Meister fehlt ein Knipser! Dafür herausragend: Torhüter Alex Schlager, der eine überragende Gruppenphase absolvierte.