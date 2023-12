SK Rapid: Der alte Draht läuft heiß in Hütteldorf

Greil „funktionierte“ in 18 Monaten in Hütteldorf nie so wie bei Austria Klagenfurt. In Kärnten werkte damals Matthias Imhof, mittlerweile Sportdirektor beim SV Sandhausen - und der alte Draht läuft wieder heiß: Greil liegt ein Angebot des deutschen Dritt-Ligisten vor. Rapid, wo er Vertrag bis 2025 hat, hatte ihn 2022 ablösefrei geholt, soll es eine Abschlagszahlung geben.