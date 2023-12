Schlaganfall: Wann mit der Reha beginnen?

Kognitive Ausfälle

Gute Hinweise finden sich für eine Rehabilitation der Sprach- und Sprechstörung im Ausmaß von mind. fünf Stunden pro Woche. Nur wenige Daten finden sich hingegen noch über Therapiebeginn und -intensität in der Frührehabilitation bei Wahrnehmungsstörungen, Gesichtsfeldausfällen und anderen neurokognitiven Defiziten. In den vergangenen Jahren gibt es aber auch in der Akutphase positive Behandlungsansätze durch Nackenmuskelvibration und Training langsamer (Rumpf-) Folgebewegungen.