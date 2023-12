ÖSV-Trainer: „Leider haben sie die Piste zerstört“

Sonntag, neun Uhr Früh in Val d’Isère: Die ersten ÖSV-Autos setzen sich in Bewegung. Knapp eine Stunde zuvor stand fest: Der Slalom auf der Face de Bellevarde ist abgesagt, ersatzlos gestrichen. In der Nacht hatte starker Wind eingesetzt, dazu kam Regen, der später in Schnee überging.„Leider sind sie dann mit den schweren Maschinen auf die Strecke gefahren. Das hat die Piste zerstört“, sagte ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.Der Untergrund sei bei manchen Toren „knollig“ und „bodenlos“ gewesen. Ein fairer Bewerb war damit unmöglich.