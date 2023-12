Crosslauf-EM: Vojta „schwamm“ ins Mittelfeld

Andreas Vojta hat bei seiner 14. Crosslauf-EM in Folge in einer wahren Schlammschlacht in Brüssel den 42. Platz belegt. Damit landete er in der ersten Hälfte des Klassefeldes. „Von den Bedingungen her war es wirklich heftig. Der Boden war sehr tief, manchmal hatte man schon das Gefühl, förmlich zu schwimmen.“