Walser Ringer holten den Meisterpokal heim

Nach dem Unentschieden im Hinkampf (29:29) kam der deutliche Auswärtserfolg in einer brennenden Atmosphäre in Inzing doch etwas überraschend. Der erste Kampf des Abends ging an den Walser Kristian Cikel, womit ein Ruck durch die Truppe ging. Schon zur Halbzeit führten die Salzburger 22:5. Danach war es Griechisch-Römisch-Ringer Markus Ragginger, der nach dem Sieg in seiner Paradedisziplin auch im Freistil als Gewinner von der Matte ging.