Pep erklärt: „... dann höre ich im Sommer auf“

Nach wie vor auf Kurs

Mit einer Wiederholung dieses phänomenalen Triumphs dürfen wir laut Guardiola also heuer nicht rechnen. Dabei ist das Szenario gar nicht einmal so unrealistisch. Immerhin liegen die „Skyblues“ in der Liga nur sechs Zähler hinter Tabellenleader Arsenal und auch in Cup und Champions League ist die Pep-Truppe nach wie vor mit dabei. Ein Ende der Ära Guardiola ist kommenden Sommer somit nicht ausgeschlossen ...