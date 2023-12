Von Alko-Lenker gerammt: Welser Profis in Heimat

Jene drei Fahrer des Welser Profi-Radteams, die am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Kroatien schwere Verletzungen erlitten hatten, haben das Schlimmste wohl hinter sich. Wie der Rennstall am Donnerstag mitteilte, sei der Zustand von zwei Fahrern so stabil, dass sie in Krankenhäuser in ihrer Heimat überstellt werden konnten. Der dritte Profi sei überhaupt bereits aus dem Spital entlassen worden.