Von Alko-Lenker gerammt: Radprofis schwer verletzt

Sportler nicht in Lebensgefahr

Die drei Welser Profis des Teams RSW Radsport wurden dabei schwer verletzt und sofort in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Beim Lenker des Lieferwagens wurde ein Alkoholgehalt im Blut von weit über 2 Promille festgestellt, der Lenker wurde von der Polizei sofort in Gewahrsam genommen. Das Trio befindet sich in der Intensivstation, ist allerdings nicht in Lebensgefahr. „Wir sind völlig geschockt und hoffen, dass sich die Verletzungen als nicht allzu schwer erweisen. Das ist ein schwerer Schlag für unser Team“, sagte RSW-Geschäftsführer Daniel Repitz.