Wie feiern Sie heuer Weihnachten?

Das größte Fest des Jahres steht umittelbar vor der Tür. Die einen verbringen es nur mit ihrem Partner ganz gemütlich zu Hause, andere verschlägt es zu großen Familienfeiern in ein nobles Restaurant. Wie ist das bei Ihnen? Feiern Sie im engsten Kreis daheim unter dem Weihnachtsbaum oder entfliehen Sie vielleicht sogar dem Stress in ein Urlaubsparadies im Süden? Erzählen Sie es uns in den Kommentaren!