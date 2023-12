Klaus Leutgeb: „Robbie ist am Boden geblieben“

Keine „Extrawürste“ für Robbie

Robbie Williams kennt Leutgeb schon lange. Bereits 2013 veranstaltete er dessen Konzert in der Wiener Krieau. „Es gibt Künstler, die in ihrer Blase leben und abgehoben sind, er ist voll am Boden geblieben. Außerdem fühlt er sich bei uns sehr wohl.“ Extrawürste braucht der 49-Jährige demnach nicht. Einzig die Bühne muss beheizt werden. „Aber das vor allem, damit die Instrumente funktionieren.“