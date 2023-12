Gewinnen Sie das „Bunte Restaurant“ von Play-Doh

Studienergebnisse zeigen: Die Einbindung von Kindern beim Kochen stärkt das Kompetenzgefühl und das Wohlbefinden. „Das gemeinsame Kochen von Eltern und Kindern hat sich als effektiv erwiesen, dabei wurde das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt und die Sorgen der Eltern reduziert. Zukünftig stellt dies eine vielversprechende Methode dar“, heißt es in den Ergebnissen der Studienautoren. An der Studie beteiligte Eltern seien sich einig: Kinder sollten idealerweise bereits im Grundschulalter in die Essenszubereitung involviert werden.