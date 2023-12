Nikolausbesuch: Grüße und Bitte um Spenden

Unterstützung in Afrika und Südamerika

Bruder und Schwester in Not kennt man in Tirol vor allem durch die „Spendensackerln“, die in Pfarreien aufliegen und durch den jährlichen Adventkalender. Die Organisation unterstützt neben Bolivien auch Projekte in El Salvador, Tansania und Uganda. BSiN trägt das Österreichische Spendengütesiegel, Unterstützer können ihre Spende steuerlich absetzen.