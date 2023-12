Radikale Maßnahmen nach Tod von Fußball-Fan

Nach dem Tod eines Fans in Frankreich bei Ausschreitungen vor einem Erstligaspiel hat Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra radikale Maßnahmen angekündigt. „Das kann so im Fußball nicht weitergehen“, sagte die Ministerin am Montag in Paris dem Sender France Info. „Basta, das reicht.“ Es gehe nicht, dass es wegen Ausschreitungen im Fußball zu einer starken Überlastung der Polizei, Beschädigungen, attackierten Teambussen, Verletzten und Toten komme, empörte sich die Ministerin.