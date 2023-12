Kurz-Auftritt gegen Liverpool: OP für LASK-Kicker!

Ibrahim Mustapha steht dem LASK in den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres nicht zur Verfügung. Der 23-jährige Stürmer werde wegen einer Verletzung im linken Sprunggelenk am Montagnachmittag operiert und falle mehrere Wochen aus, gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt.