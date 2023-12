Colts feiern mit Raimann dramatischen Sieg

Die Indianapolis Colts haben mit Football-Export Bernhard Raimann in einem dramatischen Divisions-Duell bei den Tennessee Titans den vierten NFL-Sieg in Serie gefeiert. Die Mannschaft um Offensive Tackle Raimann setzte sich in Nashville mit 31:28 nach Verlängerung durch und hat damit weiter gute Chancen auf eine Play-off-Teilnahme. Für die Colts war es der siebente Erfolg im zwölften Saisonspiel, für die Titans die achte Niederlage.