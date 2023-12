Formel 1: Spektakulärer Ferrari-Plan mit Leclerc

Wie geht es mit Sainz weiter?

Bei Carlos Sainz, der in der vergangenen Saison als Siebenter sechs Punkte weniger, jedoch in Singapur immerhin einen Sieg einfahren konnte (das einzige Rennen, das Red Bull nicht gewann), sieht das hingegen anders aus. Sein Vertrag läuft - wie der von Leclerc - 2024 aus. Laut der „Gazzetta“ peilt der Spanier eine Verlängerung um mindestens zwei Jahre an. Ferrari will ihm jedoch nur einen Einjahresvertrag vorlegen.