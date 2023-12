Alles wird teurer, nur die Müllgebühr nicht

Regionale Abfallsammelstellen werden weiter ausgebaut

„Das Pilotprojekt in Heiligenkreuz brachte äußerst positive Erkenntnisse. Aufbauend auf diesen Erfahrungen startet nun die landesweite Umsetzung mit den Anlagen in Oberwart und Mattersburg“, heißt es von Geschäftsführer Johann Janisch. In Oberwart wird die bestehende Umladestation ausgebaut. In Mattersburg entsteht eine völlig neue Anlage. Die Vorarbeiten für beide Projekte sind bereits voll angelaufen. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2025 geplant.