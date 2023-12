Sportwelt verneigt sich vor „Kaiser“ Franz Klammer

Marcel Hirscher:

Als du aktiv warst, war ich noch nicht auf der Welt. Aber die Bilder, wie du in deinem unvergleichlichen, einzigartigen Stil gefahren bist, waren und sind sehr prägend in meinem Kopf. So geschmeidig und doch so am Limit! Ich kann ein wenig nachvollziehen, unter welchem Druck du bei Heim-Olympia 1976 abgeliefert hast. Hut ab und alles Gute, lieber Franz!