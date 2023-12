Ja zu Ronaldo, aber Nein zu den Insel-Knallern

Es kommt, wie es kommt, doch eines ist schon jetzt absurd. Dass mit Italien der Titelverteidiger nur in Topf 4 aufscheint. Mit den „Azzurri“ als Gegner wäre das Drama perfekt. Dazu noch England und Schottland - und Österreich würde in einer wahren Horror-Gruppe landen. Erstere sind mit Kane, Bellingham, Foden & Co. top aufgestellt und ein heißer Titelanwärter. Und die Schotten sind uns noch nie gelegen. Daher: Nein, danke auch zu den Insel-Knallern!