Neuseeland will Handys in Schulen verbieten

Strenges Anti-Raucher-Gesetz gekippt

Die am Montag vereidigte konservative Regierung des Premiers hat in ihrer ersten Woche an der Macht bereits für Kontroversen gesorgt. So kippte Luxon die von Ärzten hochgelobten, strengen Anti-Rauch-Gesetze direkt an seinem ersten Tag im Amt. Zudem kündigte er ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und die Streichung geplanter Steuererhöhungen auf Treibstoff an.