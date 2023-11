Ulreich: „Mach mich ja nicht zum Affen vor ihr“

Elfmeter-Wirrwarr

Generell schienen die Bayern mit der Leistung der Französin nicht wirklich zufrieden gewesen zu sein. So sorgte ein gegebener Handelfmeter in der Nachspielzeit, der letztlich doch gestrichen wurde, für Unmut im Bayern-Kader. „Den Handelfmeter hätte ich auch nicht gegeben, aber ich glaube, die Regeln geben ihn her, wenn man den von gestern anschaut. Ich bin kein Freund der Regel, aber wenn es die gibt, ist es komisch, dass der Elfmeter gestern nicht gepfiffen, aber gegeben wurde und heute gepfiffen, aber nicht gegeben wurde“, zog Thomas Müller etwa einen Vergleich zum Strafstoß, den Kylian Mbappé am Dienstag erfolgreich zum 1:1 gegen Newcastle verwandelt hatte.