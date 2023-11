Ersatzgeschwächt! Bayern-Training ohne fünf Stars

So ging das Abschlusstraining etwa ohne Min-jae Kim vonstatten. Bereits am Montag fehlte vom Innenverteidiger jede Spur, da auch Matthijs de Ligt im Spiel gegen die Dänen nicht zum Einsatz kommen wird, ist wieder einmal Kreativität in der Abwehrkette gefragt. Hinzu kommt, dass auch Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui in der Einheit am Dienstag fehlte.