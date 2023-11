Stiefvater (62) „im Wahn“ mit Kopfschuss getötet

Mit einem gezielten Kopfschuss wurde ein 62-Jähriger am 20. April in Melk regelrecht hingerichtet. Von seinem Stiefsohn aus nächster Nähe erschossen. „Mama, schau, was ich gemacht habe“, soll er seiner Mutter erklärt haben. Danach verschanzte sich der 42-Jährige stundenlang in seinem Elternhaus.