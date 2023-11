Lewis Hamilton schreibt WM-Titel 2024 bereits ab

„Es stimmt, ich bin nicht besonders optimistisch. Ich habe zwei schlechte Rennen hinter mir, Siebter in Las Vegas, Neunter in Abu Dhabi“, so Hamilton. „Red Bull Racing hat das Finale mit einem Vorsprung fast 18 Sekunden gewonnen, dabei haben die das Auto seit August nicht mehr angerührt. Also könnt ihr euch leicht ausrechnen, wo das im nächsten Jahr hinführt. Das macht mir Sorgen.“