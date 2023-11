Klagenfurt schafft Platz für Wirtschaftsbetriebe

Klagenfurt steigt endlich aufs Gas. Das Wirtschaftsservice für Unternehmen wurde in den vergangenen Jahren eher klein gehalten, die Koralmbahn rüttelt die Stadt nun jedoch wach. So gründet die Wirtschaftsagentur am Südring neben dem Betriebsgelände KIZ Ost I, wo sich bereits renommierte Unternehmen wie Magna oder Amazon angesiedelt haben, das Gelände KIZ Ost II.